Zırhlı araç kazasında iki kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde özel bir firmaya ait zırhlı para nakil aracı kaza yaptı, aracın içerisinde ki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Kazada Divriği'den Kangal istikametine gitmekte olan B.A. yönetiminde ki 34 ZU 4992 plakalı zırhlı para nakil aracı Kangal ilçesine 18 kilometre kala yoldan çıkıp takla atarak şarampole düştü. Araçta bulunan Araçta bulunan sürücü ve T.İ. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımı ile zırhlı araçtan güçlükle çıkartıldı. Uzun uğraşılar sonucu zırhlı araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.