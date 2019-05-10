Zirvedeki türbeye ziyaretçi akını

Sivas'ta şehir merkezinin en yüksek noktası olan Yukarı Tekke mevkisinde, zirvede bulunan Abdulvahap Gazi Camisi ve türbesi Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı.

Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Yukarı Tekke mevkisindeki Abdulvahap Gazi Camisi ve türbesi konumu ile dikkat çekiyor. Şehrin merkezinde ki en yüksek noktada ki bir yamacın ucunda bulunan cami görüntüsü kadar içindeki türbe ile de dikkat çekiyor. Caminin içerisinde Abdulvahap Gazi hazretlerin, Kanunu Sultan Süleyman'ın oğlu şehzade Beyazıt ve çocuklarının da sandukaları bulunuyor. Ramazan ayında cami ve türbenin ziyaretçileri de arttı. Türbeye gelen ziyaretçiler dualar okuyup kendileri için de dua ediyor.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, caminin içerisinde türbesi bulunan Abdulvahap Gazi hazretlerinin peygamber efendimizin sancaktarlarından olduğunu belirtip, “Abdulvahap Gazi hazretleri 1100‘lü yıllarda Sancaktarı Nebi, peygamberin sancaktarı olarak buralara kadar bu sancağı taşımış bir zat ve komutandır. Bizim elimizde olan bilgiler bu şekildedir. Buraya kadar geldiği ve burada şehit düştüğü söylenir. Hikayeler çoktur bu hususta, vücudunun aşağı kısımlarda kaldığı sonra akan sularla üzerinin açıldığı sonrada o dönemin sultanının rüyasına girdiği ve üzerim açılıyor dediği, bu rüyanın üzerine de buraya defnedildiği söylenir. Kendisine bir türbe yapıldığı ve her padişahın özellikle ilgilendiği bir türbe olmuştur. Bu türbenin ilgi görmesinin bir başka nedeni ise Kanuni Sultan Süleyman‘ın şehzadesi Beyazıt ve torunları da burada yatmaktadır. Bu zatlar rabbimize yakınlıkları ile bilindiği için Rabbimize vesile olarak dua edilen zatlardır”dedi.