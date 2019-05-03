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Zula da ki uyuşturucusu Jandarma köpeği buldu

Sivas’ta, bir yolcu otobüsünde gizlenip nakledilmek istenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Geçim buldu.

Sivas'ta, bir yolcu otobüsünde gizlenip nakledilmek istenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Geçim buldu.


Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından Sivas -Malatya karayolu Kovalı kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste, jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan uyuşturucu aramasında 8 poşet içerisinde gizlenmiş 3.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu ticareti yapma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Sivas E Tipi ceza evine konuldu.

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