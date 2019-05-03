Zula da ki uyuşturucusu Jandarma köpeği buldu

Sivas'ta, bir yolcu otobüsünde gizlenip nakledilmek istenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Geçim buldu.

Sivas'ta jandarma ekipleri tarafından Sivas -Malatya karayolu Kovalı kavşağı mevkisinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste, jandarma narkotik köpeği Geçim ile yapılan uyuşturucu aramasında 8 poşet içerisinde gizlenmiş 3.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucu ticareti yapma suçlaması ile çıkartıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Sivas E Tipi ceza evine konuldu.