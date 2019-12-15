İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zurnaya eşlik eden Kangal köpeğine sosyal medyada büyük beğeni

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir Kangal köpeğinin çalınan zurnaya verdiği tepkiler sosyal medyada dikkat çekti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bir Kangal köpeğinin çalınan zurnaya verdiği tepkiler sosyal medyada dikkat çekti.


Kangal ilçesinde bir Kangal köpeği, Yüksel Çaylak tarafından çalınan zurnayı dikkatle dinleyerek, Aşık Veysel'in türküsü çalındığı sırada ayağa kalkıp duygusal bir şekilde ulumaya başladı. Bu anların yer aldığı video sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekti. Çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video yoğun beğeni aldı.


Videoyu çeken Kangal yetiştiricisi Cüneyt Çaylak, Kangalların en sadık koruma köpekleri olduğunu belirterek, güçlü duygusal yapıları ile de dikkat çektiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.