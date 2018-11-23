Tekirdağ'da 1. Bilimsel Star Medica Günleri kapsamında “Aile Hekimleri Buluşması” programı düzenlendi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Özel Star Medica Hastanesi tarafından merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan bir otelde 1. Bilimsel Star Medica Günleri kapsamında “Aile Hekimleri Buluşması” programı düzenlendi. Programa hastane yönetimi ve çok sayıda uzman doktor katıldı. Programa katılan uzman doktorlar alanlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

"Çok şey değiştirdik"

Özel Star Medica Hastanesi Genel Koordinatörü Meriç Kumbul, açılış konuşmasında, "4 yıl önce buraya gelirken hep bir vizyon üzerinde durduk. 4 yıldır da bu vizyon üzerinde devam ediyoruz. Amacımız hep değişim hep yeniliğin arkasında olmak. Çok şeyler değişti, fiziki anlamda bir şeyler değiştirmeye çalıştık. Bekleme salonlarından hasta odalarına, poliklinik şartlarından lavabolara ve hatta otopark şartlarına kadar çok şey değiştirdik. Tabi ki sadece fiziki anlamda değişim yetmeyecekti. Bu bağlamda monitörlerimizden kuvözlerimize, fototerapi cihazımıza kadar çok ciddi değişikliklere gittik. Amacımız sizlere, hastalara daha güvenilir, daha doğru hizmet verebilmektir. Gerek hasta sayımızda, gerek yapmış olduğumuz cerrahi girişimlerde, gerekse de yaptığımız dahili hizmetlerle ciddi anlamda yapmış olduğumuz değişimlerin semeresini aldığımız aşikardır. Ancak bizim gibi olan kurumlar için en büyük tehlike kurumsal körlüktür. Bu hastanenin iyi yöneticileri var, bu hastanenin iyi idarecileri var, iyi teknik ekipleri var, iyi hekimleri var. Bu değişimden ve deneyimden uzak kalmamak adına bizim çevremize yabancı olmamamız gerekiyor. Dost ve sıcak ilişkiler içerisinde sizlerle beraber paydaşlarımızla diyalog halinde olmamız gerekiyor. Bu bağlamda Bilimsel Star Medica günlerine çok değer veriyorum ve ilkini siz aile hekimleriyle gerçekleştiriyor olmanın kıvancını yaşıyorum" dedi.

"Risk analizi yapıyoruz"

Programın Moderatörü Doç. Dr. Özgür Bige, "Bugün sizlere her zamanki klinik uygulamalarımızda çok sık karşılaştığımız grup olan gebelerin takipleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapacağım. Biz gebeliği kısaca üçe bölüyoruz. Gebeliğin başlangıcında yani ilk 3 aylık dönemde gebelerden ayrıntılı hikaye alıyoruz. Genetik medikal ve psiko-sosyal faktörler için bir risk analizi yapıyoruz. Tahmini doğum tarihini belirliyoruz. Genel fizik muayene yapıyoruz. 11-13. haftalar arası ikili kombine tarama testini yapıyoruz. Gebeliğin ikinci döneminde 18-24 haftalar arası ayrıntılı ultrasonografi yapıyoruz. Gebeliğin ilk 28 haftasında gebelerimizi ayda bir takip ediyoruz. 28-36 haftalar arasında 3 haftada bir, 36. haftadan sonra mümkünse haftada bir takip ediyoruz. Her müracaatta gebenin tansiyon ve kilo takibini yapıp ultrasonografik muayene yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Uzman Dr. Sema Halhallı da 'Genel Dahiliyeye Yaklaşım' konulu sunumunda, "Genel dahiliye çocukluk çağını geçmiş bireylerin iç organ sistemlerini inceleyen, bu organlarda oluşabilecek hastalıkları inceleyen bir bilim dalı. Organların çalışma süreçleri, vücutta eksilenler, artanlar, değerlerin incelenmesi ve bir nebze de hastalarımız ilk başta bizlere başvuruyorlar ve onların gerçekten doğru uzmanlık alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Bizim de aslında bir nevi bu hastaların doğru uzmanlık alanında yönlendirilmesi ilk değerlendirmenin yapıldığı bölüm olarak düşünülebilir" dedi. Halhallı genel kontrol anlamına gelen check-up taramalarıyla sağlık problemi olmayan kişilerin de kalın bağırsak ve meme kanserlerinde erken tanı şansının arttığını ve bu hastalıklara bağlı ölüm oranının azaltıldığını belirtti.

Op. Dr. Bülent Akdemir "Osteoatritlerde Tedavi Yöntemleri" konulu sunum yaparak, "Kıkırdaktaki yıpranmalar ile ilgili şikayetler oluyor. Önce kıkırdakta bir yumuşama oluyor. Daha sonrasında ise kendini tamir etme aşamalarında bir yıkım oluyor. En sonunda artık tamir edemeyecek hale geliyor. Eklem çevresinde ise şişlikler, kapsüldeki gerginlikler hareket kısıtlığına yol açıyor. Çevremizde bu şekilde ilerlemiş aşamada hastalar görebiliyoruz. Kadınlarda daha sık erkeklerde daha az. Yaş ilerledikçe doğal olarak artıyor. Genç yaşta da olabiliyor ama bunlar nedenler içerisinde daha çok tramva ve benzeri hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Hastalar ne şikayetler ile geliyorlar, eklemlerde ağrı, şişlik, hareketlerde azalma, merdiven inip çıkmada zorlanma, düşme hissi, iş yerinde verimsizlik, ilerleyen aşamada günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk ile başka bireylere muhtaç olma ve ev dışına çıkamama" diye konuştu.

"Teşvik etmek lazım"

Uzman Dr. Sema Nergiz ise 'Unutkanlık' konusuna değinerek "Unutkanlık, kişinin etkinliklerini kısıtlayan, beynin en önemli işlevlerinden bellek bozukluğu sonucunda ortaya çıkan bir sorundur. Altta yatan nedenleri mutlaka araştırmak gerekir. Özellikle yaşlılarda bunama hastalığının haberci bulgusu olabilir. Daha gençlerde psikolojik kökenli unutkanlıklar yanında anemi, troid bozuklukları elektrolit değişiklikleri unutkanlık nedeni olabilir. Bunun yanında kitle, damarsal patoloji ile kronik nörolojik hastalıklar gibi hayati önem taşıyan hastalıkları mutlaka dışlamak ve tanısının konup uygun tedaviyi düzenlemek gerekir" diye konuştu.

Op. Dr. Hakan Özkan da "Üst Sindirim Sistemi ve Obezitede Bariatrik Cerrahi Dışı Yaklaşımlar" sunumunu yaptı. Dr. Özkan, "Beş yıldır Tekirdağ içerisinde çalışıyorum. Birinci basamak sağlık kuruluşundan genel cerrahiye gelen bazı hastalık grupları var. Bunların başında gastroözofageal reflü ve mide ve onikiparmak bağırsağı ülserleri geliyor. Bu hastalar aile hekimlerinden tarafından tedavi görüyor fakat hasta kaynaklı sebeplerle kimi zaman tedavi tamamlanamıyor. Bu sebeple hastalıklar komplike olup cerrahi müdahale gerekebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Op. Dr. Ferhad Talıbzada 'Böbrek Taşlarında Yeni Nesil Tedaviler' konusunda yaptığı sunumda böbrek taşlarının tanısının nasıl konulduğunu ve günümüzde hangi tedavi seçeneklerinin uygulandığından bahsetti. Eskiden bütün böbrek taşları için 10-15 santim kesi yapılarak uygulanan açık cerrahinin günümüzde özellikle flexsible (esnek) üreterorenoskopların kullanılmasıyla başlanmasıyla tamamen terk edildiğini anlatan Talıbzada, bütün böbrek taşlarının artık tamamen kapalı yöntemlerle kolaylıkla temizlenebildiğini anlattı. Talıbazada, böbrek taşlarının güncel tedavi yöntemleri olan Flexible üreterorenoskopi, Perkütan Nefrolitotripsi ve taş kırmanın (ESL) birbirine olan avantaj ve dezavantajlarını, hangi yöntemin hangi hasta ve hangi taş için tercih edildiği hastaya göre farklılık gösterebileceğini anlatarak konuşmasınınoktaladı.

Op. Dr. Fehmi Aydoğan ise 'Diyabetik Hastalarda Retinopati' sunumunu gerçekleştirdi. Dr. Aydoğan, "Star Medica'da 1 senedir çalışıyorum. Bu güzel ekiple beraber çok mutluyum inşallah daha iyi başarılar elde edeceğiz. Diyabetin tanımı bildiğiniz gibi bir hiperglisemiye bağlı metabolizma bozukluğu olarak biliyoruz. Bunun belli sebepleri var. Hiperglisemi toksisitesidir. Çünkü bütün metabolizmayı etkileyen bir hastalık olduğundan dolayı etkilemediği organ yok. Hiperglisemi nedenleri arasında insülin yetersizliği, insülin iyi üretilmemesi, az üretilmesi, gen bozuklukları ve doğuştan da olabilir. Buna bakarak da diyabet tip 1, tip 2 olarak ayırt edebiliyoruz. Metabolizma bozukluğu sadece karbonhidratları ilgilendiren bir şey değil. Vücudunuzdaki yağ, protein metobolizmasını da olayın içine katmaktayız" şeklinde konuştu.