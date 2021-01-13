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1 liraya kulak küpesi uygulaması sözleşmesi

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında 2021 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı.


Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun arasında 2021 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Tescili Yönetmeliği kapsamında imzalanan sözleşme çerçevesinde birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin takılması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağı açıklandı.


Birlik Başkanı Ergin Durgun, “Daha önce olduğu gibi 2021 yılında da üyelerimizin hayvanlarına sadece 1 TL bir ücret ile kulak küpesi uygulaması yapacağız. Bu hizmetimizin üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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