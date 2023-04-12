İhlas Haber Ajansı

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10 dakikalık yağış caddeyi dereye çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son bir haftadır Trakya bölgesi için çeşitli yağış uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda şiddetli yağış etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, bazı sokak ve caddeleri adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.


Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından hayat normale döndü.

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