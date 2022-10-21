10 milyon değil 4 milyona mal oldu: Tekirdağ'da sporcu misafirhanesi açıldı

Cefakar arkadaşlarım sayesinde, gece gündüz çalışarak bu maliyeti yarı yarıya düşürdüler” dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 milyon TL yatırımla hizmete sunulan Paşa Spor Kompleksi içerisinde yer alan Süleymanpaşa Belediyesi Yaşar Kaptan Çebi Sporcu Misafirhanesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesisin açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "İnşallah daha büyük tesisler kurmak için hep birlikte çalışacağız. Buranın maliyeti 4 milyon lira ama bugünkü gerçek rakamı söyleyeyim 10 milyon lira. Cefakar arkadaşlarım sayesinde, gece gündüz çalışarak bu maliyeti yarı yarıya düşürdüler. Onların emekleri sayesinde dışarıya gidecek para belediyemizin kasasında kaldı. Göreve geldiğimizde 140 milyon bütçe ile başladık. Şuanda Süleymanpaşa Belediyesinin 750 milyonluk bütçesi var. Göreve geldiğimiz borçlanma tutarımız ile şimdiki borçlanma tutarımız neredeyse aynı. Şuana kadar 400 milyonluk devasa yatırımlara imza attık. Bu aydan itibaren hepsinin ark arkaya açılışlarını yapacağız” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise açılışın hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Süleymanpaşa'daki sporcularımızın istifadesi için hazırlanan misafirhaneyi, kısa sürede hizmete sunan Süleymanpaşa Belediyesi Sayın Başkanı Cüneyt Yüksel başta olmak üzere, çalışmaya omuz veren, emek veren bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Süleymanpaşa'mızın ihtiyacına binaen yapılan sporcu misafirhanesi herkese hayırlı olsun, sporcularımızın performanslarının yükselmesine vesile olsun inşallah. Yeni spor tesislerinin açılmasına da özendirici olsun, örnek teşkil etsin. Bu spor tesisi, Süleymanpaşa'nın sporcularına ve şehrimize konaklamaya gelen sporcularımıza hizmet verecek, modern bir yapı olarak inşa edildi. Sporcularımıza kıymet verdiğimizi ve onlara ihtimam gösterdiğimizi bilmelerini istiyorum. Memleketimiz için değerlerinin farkında olduğumuzu ve onlara gereken hizmeti her daim sağlayacağımızdan emin olmalarını istiyorum. Tekirdağspor Kulübü başta olmak üzere, Tekirdağ'da faaliyet gösteren sporcuların hizmetine sunulan tesiste konaklama alanları, duş ve spor alanları, sosyal etkinlik alanları ve yemekhane bölümleri yer alıyor” diye konuştu.

Daha sonra katılımcıların açılış kurdelesini kesmesi ile sporcu misafirhanesi açılmış oldu.