İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100 balya saman alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında tarlada bağlanmış 100 balya saman küle döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan anız yangınında tarlada bağlanmış 100 balya saman küle döndü.


Balabancık Mahallesi kırsalında elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım Enver Hoş'a ait tarlada anız yangınına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.


Yangın sonrası tarlada bağlanmış 100 adet saman balyası küle döndü. Tarla sahibinin maddi zarara uğradığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.