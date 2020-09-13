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100 dönüm anız alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangında anız ve çataklık alan alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında anız ve çataklık alan alev alev yandı.


Şahin Mahallesi ile Tekke Mahallesi kırsalında bilinmeyen bir nedenle anız ve çataklık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TESKİ ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan itfaiye, TESKİ ve maden ocağından çıkan kepçelerin yardımıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası 100 dönüm anızın yanı sıra çataklık alan küle döndü.

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