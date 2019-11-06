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100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de

Milli Mücadelenin 100.

yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar Sağlık Mahallesinde bulunan tırı ziyaret etti.


Atatürk Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Ergene'ye gelerek Sağlık Mahallesi Zabıta noktası önünde ziyaretçilere açıldı. Tırın içerisinde ve önünde kurulan stantlarda Atatürk'ün sözleri ve hayatı, Cumhuriyet kadınlarının fotoğraf ve sözleri ile geçmiş döneme ait materyaller beğeniye sunuldu. Tır'ın, iki gün Ergene'de ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından gezilebileceği belirtildi.


Cumhuriyet Tırına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Milli Mücadelemizin 100. Yılında Kurtuluş savaşından, Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar olan dönemde yer alan fotoğraflar ve materyaller Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hazırlanan tırımızda Ergene halkımızın beğenisine sunuldu. 2 gün süre ile Ergenemizde kalacak olan tırımızdaki fotoğraf sergisine tüm Ergene halkımızı bekliyoruz. Cumhuriyet tırımızı halkımızın görmesini o coşkuyu birlikte yaşamayı çok arzu ediyorum. Buraya gelen halkımız o güzel duyguları burada tekrar yaşamış olacak" dedi.

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