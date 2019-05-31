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11 ilçenin kurumları boğulma olayları için toplandı

Tekirdağ’da yaz mevsiminde boğulma ve kaybolma gibi olaylara zamanında müdahale edilebilmesi, sorumlu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Tekirdağ'da yaz mevsiminde boğulma ve kaybolma gibi olaylara zamanında müdahale edilebilmesi, sorumlu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.


Yaz mevsiminde boğulma ve kaybolma gibi olaylara zamanında müdahale edilebilmesi, sorumlu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, ihtiyaçların tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesine ilişkin Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda toplantı yapıldı. Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz başkanlığında yapılan toplantıya Çorlu, Süleymanpaşa, Saray, Şarköy, Marmaraereğlisi kaymakamlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediye temsilcileri, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, TCSG-88 Komutanlığı yetkilileri katıldı.

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