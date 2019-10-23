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12 saati aşan elektrik kesintisi için abonelere tazminat hakkı

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını sürdüren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), abonelerine 12 saati aşan her kesinti için talep edilmesi durumunda tazminat ödeyecek.


TREDAŞ müşterileri, bölgelerinde meydana gelen kesintiler için tazminat talep edebilecek. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerine hizmet veren TREDAŞ, Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nce hizmet verdiği bölgelerde meydana gelen bildirimli veya bildirimsiz 12 saati aşan her kesinti için müşterilerine tazminat ödemesi yapacak. 2014 yılından günümüze kadar meydana gelen kesintileri kapsayan düzenlemede tazminat hakkına sahip olan müşteriler, TREDAŞ web sitesinde oluşturulan “Ödeme Sorgula” ekranı üzerinden abone numarası veya T.C. numarası ile giriş yaparak sorgulamalarını gerçekleştirebilecek.

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