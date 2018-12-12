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120 milyon liralık satın alma planlanlaması

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde başarı sağlayan yan sanayi ve ürün tedarikçisi firmalara yönelik ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde başarı sağlayan yan sanayi ve ürün tedarikçisi firmalara yönelik ödül töreni düzenlendi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, HMY Teknogon'un bölgede faaliyet gösteren yan sanayi ve ürün tedarikçilerine yönelik düzenlediği ödül törenine ev sahipliği yaptı.


Ödül töreninde konuşan Teknogon Satınalma Müdürü Nesriye Arslan, HMY Grup'un 60 yıllık geçmişi, 15 fabrikası ve her ülkede satış ofisleriyle tasarımdan üretime dünya üzerinde 60 ülkede hizmet veren, mağazacılık ve ürün sergileme sektöründe lider bir kuruluş olduğunu vurguladı.



120 milyon liralık satın alma planlanıyor


HMY Grup'un son yıllarda ihracat projeleriyle cirosunu katladığı bilgisini veren Arslan; “İhracatta yüzde 85'leri gördük. HMY Grup gelecek iki yılda şu anki iş hacmine ilave olarak yan sanayiler üzerinden 120 milyon TL'den fazla satınalma planlıyor. Türkiye'nin ihracata ihtiyaç duyduğu bu dönemde, yan sanayilerin bu süreci fırsata çevirmeleri ve global oyuncu olmaları yönünde de her türlü desteği vereceğiz” ifadelerine yer verdi.


Sonrasında Fabrika Üretim Direktörü Özgür Soydan, dünyanın hızlı bir gelişme süreci yaşadığını belirterek, “HMY Grup 300'den fazla ürün mühendisi ile çok daha büyük saha organizasyonları, sürekli yeni ürünler, hizmetler ve marketler üzerinde koşuyor. Tedarikçilerle birlikte çok daha büyük bir sinerji oluşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ve sunumların ardından Çerkezköy ve İstanbul'da faaliyet gösteren başarılı yan sanayi ve ürün tedarikçisi firmalara ödülleri takdim edildi.

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