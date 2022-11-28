İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu

Tekirdağ’da Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları çerçevesinde, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları çerçevesinde, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.


Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları kapsamında Kızılpınar'da hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Çetin B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Çıkarıldığı Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nda hakkındaki 2'si hırsızlık, 2'si Askerlik Kanunu'na muhalefet, 1'i de konut dokunulmazlığını ihlal suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanan Çetin B., 13 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.