13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu

Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları çerçevesinde, hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan asayiş çalışmaları kapsamında Kızılpınar'da hakkında 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Çetin B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çıkarıldığı Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'nda hakkındaki 2'si hırsızlık, 2'si Askerlik Kanunu'na muhalefet, 1'i de konut dokunulmazlığını ihlal suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklanan Çetin B., 13 yıllık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.