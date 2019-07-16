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15 Temmuz için yelken yarışları düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünce yelken yarışları düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünce mini yelken yarışları düzenlendi. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından gerçekleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kupası'nda sporcular kıyasıya yarıştı. Yarışmada başarılı olan sporcular, gerçekleştirilen ödül töreninde madalyalarını coşkuyla aldılar.


Düzenlenen Madalya Töreninde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü yetkilileri ve Tekirdağ Gençlik Spor'da Şube Müdürü Abdulkerim Kasap sporculara madalyalarını dağıttı.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Başarılı olan sporcularımızı tebrik ederken, 15 Temmuz 2016 'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarız” denildi.

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