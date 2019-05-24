15 Temmuz Kahramanı Savcı Ömer Örücü, Malkara'ya veda etti

İlçeye geldiği ve görev yaptığı kısa sürede hem halkın, hem de adliye personelinin gönlünde taht kuran ve ikili ilişkileri ile kendisini sevdiren Cumhuriyet Savcısı Ömer Örücü, hem iftar hem de veda yemeği ile Ankara'ya uğurlandı. 15 Temmuz'da yapılmak istenen hain darbe girişimi gecesi Ankara Kızılay Meydanı'nda tankların üzerine çıkarak darbeci hainlere karşı direnen ve ilçemizde 2018 yılının Mart ayından itibaren görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ömer Örücü, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Tetkik Hâkimi olarak görevlendirildi.

Malkara Adliyesi tarafından organize iftar yemeğine görevli hâkim, savcı ve adliye personelleri yoğun katılım sağladı. Savcı Ömer Örücü, yaptığı konuşmasında Malkara Adliyesinde görev yapmaktan kıvanç ve onur duyduğunu, Malkara'nın her zaman gönlünde ayrı bir yeri olacağını, Ankara'da her zaman bir ağabeyleri, arkadaşları ve kardeşleri olduğunun bilinmesini istedi.

Malkara Başsavcılığı ve ilçe basını tarafından Ömer Örücü'ye teşekkür plaketi takdim edildi.