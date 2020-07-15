15 Temmuz Şehitleri Çorlu Şehitliğinde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorlu Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende, Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından dualar okundu.

Anma programına katılan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 yılında hain bir darbe girişimi olduğunu ancak, bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin bu hain girişimini püskürttüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu'muzda da çeşitli etkinliklerle şehitlerin anılacağını ifade eden Kaymakam Sarıkurt, “Bu vatan toprağı için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anarak uzun ömürler diliyorum" dedi.

Tören sonunda şehit mezarlarına protokol mensupları tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı.

Yapılan Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, siyasi parti temsilcileri ve protokol mensupları katıldılar.