İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz'da duygulandıran hareket

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde Çerkezköy Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde Çerkezköy Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın 5 yaşındaki kızı Zeynep Esmanur, protokol üyeleriyle babasının mezarına karanfil bıraktı.


15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, Çerkezköy protokolü ve vatandaşlar şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı ve dualar okudu.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitleri anma programı düzenlendi. Burada katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Ardından da dualar okundu. Programda protokol üyeleriyle birlikte Şehit Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın 5 yaşındaki kızı Zeynep Esmanur, babasının mezarına karanfil bıraktı, su döktü. Şehit kızının bu davranışı programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.