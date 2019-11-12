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15 yaşındaki Hilal nerede

Tekirdağ’da günler önce okula gitme bahanesi ile evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Hilal Şahin’in ailesinin meraklı bekleyişi sürüyor.

Tekirdağ'da günler önce okula gitme bahanesi ile evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Hilal Şahin'in ailesinin meraklı bekleyişi sürüyor.


Kapaklı'da ailesi ile birlikte ikamet eden Hilal Şahin, 10 Kasım Pazar günü okula gittiğini söyleyerek evden çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre evden çıktıktan sonra otogara giden ve bilet alan Şahin, İstanbul'a gitti. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hilal'i merak eden ailesi, canlı bir televizyon programına katılarak kızlarını arama kararı aldı.



''Mobil uygulamadan arkadaşları vardı''


Ailesinin iddiasına göre Hilal'in son zamanlarda mobil bir uygulama üzerinden oyun oynadığı ve oynadığı oyunda arkadaş grubu olduğu belirtildi. Son günlerde uygulama üzerindeki arkadaşları ile çok sık konuştuğunu belirten Şahin ailesi, Hilal'in bu kişilerin yanına gitmiş olabileceğini söyledi.

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