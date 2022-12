150 kilo atık pil toplayan minik öğrenciler, ilçe birincisi oldu

Tekirdağ'da Sıfır Atık projesiyle ilgili 150 kilogram atık pil toplayan minik öğrencilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede günlük 210 ton atık toplandığını ve ilçenin bir yıllık atığı ile yılda 10 okul yapılabileceğini söyledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi, Sıfır Atık projesine verdiği önemle ön plana çıkıyor. İlçedeki bir anaokulunda bulunan minik öğrenciler, 150 kilogram atık pil toplayarak Sıfır Atık konusunda başarı gösterdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 150 kilogram atık pil toplayarak Sıfır Atık projesi çerçevesinde ilçe birincisi olan Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunu ziyaret ederek, minik öğrencileri tebrik etti. Çocuklara çeşitli hediyeler veren ve okulda park yapma sözünde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sıfır Atık projesine çok önem verdiklerini söyledi. Her gün Süleymanpaşa ilçesinden 210 ton atık çıktığını da ifade eden Başkan Yüksel, bu atıklarla bir yılda toplamda 10 okul yapılabileceğini ifade etti.

“Yılda 150-200 milyon TL demek”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Biz Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 3 yıldır Sıfır Atık kampanyası çerçevesinde proje üretiyoruz. Bu proje ile birlikte şu ana kadar yaklaşık 10 bin vatandaşımız, ‘Atma Kazan' kartını kullanıyor. Allah nasip ederse şimdi de sıra okullarımıza geldi. Bu sayede okullarımızın ciddi bir gelir elde edebileceğini gördük. Okullarımız geri dönüşümle kazanıyor diye bir kampanya başlattık. Bununla birlikte her bir tonda okullarımız 2 bin TL gelir elde edecek. Bazı okullar ay içerisinde 2 ton, 3 tona kadar da geri dönüşümle alakalı atık toplayabileceğini de tespit ettik. Okuldaki öğrenci sayısına göre de bu rakam değişecek. İnşallah biz sadece sıfır atıkla değil sıfır atığı, kağıdı, plastikle değil diğer ürünleri ile ilgili bir proje üretiyoruz. Kıyafetler noktasında da okullarımızda bir çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla bunu daha da genişleteceğiz. Okullarımızın Sıfır Atık kampanyasından yararlanarak gelirlerini artırabileceği aynı zamanda çocuklarımızın, eşlerimizin bu konu ile ilgili bilinçlenmesini istiyoruz. Biliyorsunuz başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre Bakanımız bu konu ile ilgili bir kampanya yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın eşi himayelerinde bu proje yürüyor. Eğer ki biz Emine Hanım'ın yaptırdığı bu projeyi, bütün Süleymanpaşa'ya yayabilirsek, Allah nasip ederse günlük 210 ton atığı çıkan Süleymanpaşa'nın sıfır atık noktasında bir yere taşınmasını istiyoruz. Okullarımızın ve öğrencilerimizin bu konuda da desteklerini bekliyoruz. Bugün sizler de gördünüz; özellikle çocuklar, gençler ciddi anlamda projeye destek veriyorlar. İnşallah el birliği ile Süleymanpaşa halkı olarak bu konuda başarıya ulaşacağız. Sıfır Atık'ta başarılı olabilirsek her yıl 10 tane okul yapabilecek kaynak üretebiliriz. Bu da yaklaşık 150-200 milyon arasında demek. Ciddi bir bedelden bahsediyoruz. Bu gördüğünüz çöp kovaları da geri dönüşümden geliyor. Arızalanan, kullanılamayacak dereceye gelen çöp kovalarına değerlendiriyoruz ve bunları yeniden yapıp okullarımıza veriyoruz. Özellikle çocuklar bu konuda çok duyarlı. Sırf Süleymanpaşa Belediyesinden çıkan atıkla biz her yıl 10 tane okul yapabiliriz” dedi.