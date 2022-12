18 yaşındaki genci hayattan koparan feci kaza kamerada

Tekirdağ'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Z.Ö. idaresindeki 59 ED 925 plakalı otomobil, yoldan geçen yaya İsmail Mert Türhan'a (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Mert Türhan'ın, arkadaş ziyareti için Tekirdağ'a geldiği öne sürüldü. Feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.