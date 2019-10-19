İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorlu'da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu’da kutlama programı düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorlu'da kutlama programı düzenlendi.


Çorlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Çorlu'da Atatürk Meydanı'nda yer alan Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şeyhsinan Mahallesi Muhtarı da olan Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Sarıer, protokol üyeleri, birim amirleri, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.