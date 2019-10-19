19 Ekim Muhtarlar Günü Ergene'de kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı ev sahipliğinde Marmaracık Mahallesi'nde yer alan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek, Ergene'nin Ulaş Mahallesi Muhtarı da olan Ergene Muhtarlar Derneği Başkanı Ersin Çabuker, Ergen'deki muhtarlar ile daire müdürleri, birim amirleri, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar. Atatürk anıtına çelenk sunulan törene katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, muhtarların gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.