İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 yaşındaki genç silahlı saldırıya uğradı

Tekirdağ’da gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki bir genç, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da gece geç saatlerde silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki bir genç, hayatını kaybetti.


Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde evine dönmekte olan 19 yaşındaki Serkan Söker, kimliği belirsiz kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşadı. Tartışmada silahına davranan saldırganlar, 19 yaşındaki genci vurdu. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Serkan Söker, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Serkan Söker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.