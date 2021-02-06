2 kişinin ölümden döndüğü yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Araçta bulunan 2 kişi atlayarak kurtulurken, yanan araç hurda yığınına döndü.

Olay, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden aldığı baza eşyasını müşteriye teslim etmek için yola çıkan Cahit Tekgöz'ün kullandığı 59 LP 454 plakalı hafif ticari araçtan, Haliç Mahallesi'ne yaklaşık 400 metre kala mesafede alevler yükseldi.

Yangın tüpü de fayda etmedi

Büyük bir şok yaşayan sürücü Tekgöz ve araçta bulunan arkadaşı, yangın tüpünü kaparak, araçtan atladı. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale edilirken, bu sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi.

120 bin lira zarar

Aracın tamamını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği öne sürüldü. Araç sahibi Mehmet Köroğlu ise, kullanılamaz hale gelen aracının maddi değerinin 120 bin lira civarında olduğunu belirtti. Malkara jandarma tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.