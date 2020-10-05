2 kişinin yanmaktan son anda kurtulduğu araç yangını kamerada

Tekirdağ'da seyir halindeyken bir anda alev topuna dönüşen LPG'li otomobilin yandığı anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri İnecik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden eski Malkara Ziraat Odası Başkanı Şerif Özgür yönetimindeki 59 LF 009 plakalı LPG'li otomobil, bir anda alev aldı. Alev topuna dönen araçtan atlayarak hafif yaralı kurtulan sürücü Özgür ve yanına bulunan Şarköy'ün eski Güzelköy Mahallesi Muhtarı Arif Onat, olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın alev topuna dönüştüğü anlar ise saniye saniye bölgede bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay yerine ulaşan Tekirdağ itfaiyesi yangına müdahale etti. Gaz kaçağından çıktığı iddia edilen yangın sonucu LPG'li otomobilden geriye demir yığını kaldı.