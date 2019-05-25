2. Lig için 2 koç kesti

Futbol Ligi Play-Off finalinde Nevşehir Belediyespor'u yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'un elde ettiği bu başarı ve sezonun kazasız, belasız tamamlanması nedeniyle Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tesislere gelerek 2 koç kestirdi.

Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan ve Ergene Velimeşespor'a tahsis edilen tesislere gelerek futbolcuların da katıldığı programda 2 koç kestiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Biz arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak bu davaya inandık. Çok şükür Allah dualarımızı kabul etti. Bugün de şükür için 2 tane kurban kestik. Tabi ki biliyorsunuz bu işlerin kazası var, belası var. Her şeyin defi belası için başarı için kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Allah nice nice başarılara imza atmamızı nasip eylesin. Çünkü biliyorsunuz biz Velimeşe döneminde Bölgesel Amatör Lig'e yükseldik. İlk dönemimde 3. Lig'e ikinci dönemimde de 2. Lig'e yükseldik. Allah, inşallah bu başarımızın devamını nasip eylesin. Tabii ki Ergene adına Tekirdağ adına gururluyuz. Sonuçta 1 milyon insanı temsil etti genç kardeşlerimiz. Bu başarı onların başarısı, takımın başarısı. O yüzden bizler de gençlerin her zaman arkasında olduk, arkasında olmaya da devam edeceğiz. Tekrar gençlerimizi ve takımı kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.

Ergene Belediyespor'un tarihi başarısında pay sahibi olan futbolculardan bazılarının da yer aldığı programda tesislerin önünde hazır edilen 2 koç okunan dualar eşliğinde kesildi.