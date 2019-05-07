20 bin TL'lik altınlarla kayıplara karıştılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir eve giren iki hırsız, yaklaşık 20 bin TL değerindeki altını dakikalar içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kapaklı ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayganacıoğlu çiftinin dışarıya çıkmasını fırsat bilen iki hırsız, ailenin yıllardır biriktirdiği altınları çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Emniyet peşlerine düştü

Döndüklerinde eve hırsız girdiğini anlayan çift, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Evden çalındığı iddia edilen toplam 20 bin lira değerindeki 4 bilezik, 1 kolye ve küpe olan çantanın peşine düşen emniyet ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Dişimizle tırnağımızla biriktirdik"

Olayla ilgili mağdur olduklarını kaydeden Perizat Kayganacıoğlu, "Evde olmadığımız bir saatte evimize giren hırsızlar çocuğumun tüm geleceğini aldılar. Bayramda nişanımız vardı fakat hırsızlar eliyle koymuş gibi evimizdeki altınları almış götürmüş. 20 bin TL değerinde altınımız gitti. Belki birileri için çok cüzi bir miktar ama ben bu parayı 13 yılda biriktirdim. Devlet hastanesinde çalışıyorum, dişimizle tırnağımızla biriktirdiğimizi 18 dakikada götürdüler” dedi.