20 yıl yatarı olan cezaevi firarisi temizlikçi kılığında yakalandı

Tekirdağ'da cezaevi firarisi bir zanlı, temizlikçi kılığında gizlenirken yakalandı.

Filmleri aratmayan operasyon, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden firar eden A.B. (39), polisin takibi sonucu yakalandı. Zanlının temizlikçi kılığında kaçmak üzereyken yakalandığı öğrenildi.

20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası var

Cezaevi firarisi A.B.'nin, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit, silahla yağma, basit yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi 8 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu ve 20 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

A.B. adlı suç makinesi, emniyetteki işlemlerinin ardından önce savcılığa akabinde cezaevine gönderildi.