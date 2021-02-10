200 fidan gençlerin elinde toprakla buluştu

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Çerkezköy Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençler 200 adet fidanı toprakla buluşturdu. Geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 15 gönüllü gençle birlikte 3 gençlik lideri katıldı.

Çerkezköy Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri yarıyıl tatilinde ‘Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler' sloganıyla 200 adet fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlara ilk can suyu yine gençler tarafından verilirken, Gençlik Merkezi Müdürü Emrah Baran, tüm gençleri gençlik merkezine beklediklerini söyledi. Baran, “Daha temiz ve yeşil bir dünya için tüm gençlerimizi ikinci eviniz olan gençlik merkezimize bekliyoruz. Haydi sen de gönül ver” dedi.

Eğitimlerin yanı sıra gönüllülük çalışmalarının da önemli olduğunu belirten Baran, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.