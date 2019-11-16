200 sporcu birbirini mat etmek için yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası', 200 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Bu yıl Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen turnuva, Kapaklı Belediyesi, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TSF Tekirdağ İl Temsilciliği işbirliğinde Kapaklı Çok Amaçlı Salon'da yapıldı. Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilden sporcunun yarıştığı turnuvaya 200 sporcu katılım sağladı. Turnuvanın açılış törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, siyasi parti temsilcileri, Kapaklı Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Turnuvada katılımcılar; açık kategori, 12 yaş altı ve 8 yaş altı kategorileri olmak üzere toplam 3 sınıfta yarıştı. Keyifli geçen turnuvanın ilk gününde Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin de bir dostluk müsabakası gerçekleştirdi. Turnuvanın 17 Kasım Pazar günü sona ereceği öğrenildi.