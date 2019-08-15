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2019-2020 av sezonu açılıyor

2019 yılının Şubat ayında kapanan av sezonu 17 Ağustos 2019 günü yeniden açılıyor.


Açılacak olan av sezonu ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, Avcılık Belgesi ve avcılık pulu olmayan avcıların derneklerine müracaat ederek bu belgeleri almaları ve av esnasında yanarında bu belgeleri bulundurmaları gerektiği, bu belgeleri yanlarında olmayan avcılara orman korucusu tarafından cezai işlem uygulanacağını belirtti. Yeni av sezonunun açılması ile avcıların bıldırcın ve üveyik avlayabileceklerini belirten Başkan Yılmaz, “17 Ağustos tarihi ile açılacak yeni av sezonunda avcılarımız, birinci sınıf av gruplarında bulunan bıldırcın ve üveyik avlayabilecekler. Bunun haricinde tavşan ya da ördek avlamamaları gerekiyor, tavşan ya da ördek avlamak isteyen avcılarımız 19 Ekim tarihini bekleyecek. 2019-2020 av sezonu ise 1 Mart 2020 tarihinde sona erecek” dedi.


Başkan Yılmaz, yeni sezonda ava çıkacak olan tüm avcılara kazasız ve belasız hayırlı bir av sezonu geçirmelerini diledi.

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