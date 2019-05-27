2019 Mali Destek Programlarına Trakya'dan 72 başvuru geldi

Proje başvurularına ait taahhütnameler 17 Mayıs Cuma günü saat 18.00'e dek Trakya Kalkınma Ajansına teslim edildi.

2019 yılı Mali Destek Programları hakkında açıklama yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin, yapılan ilk değerlendirme sonucu KAYS üzerinden 73 başvurunun yapıldığını, matbu olarak ise ajansa 72 proje teslim edildiğini belirtti. Şahin, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Amacımız bölgenin yaşam kalitesini ve refah seviyesini yükseltmek. Bu hedef doğrultusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da Mali Destek Programlarına çıktık. Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı başlıkları altında bölgemize 6 milyon TL, İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 5 milyon TL ve Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 4 milyon TL'lik hibe desteği vereceğiz. Bu yıl ilan ettiğimiz Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programın temel amacı Trakya'nın turizmden elde ettiği geliri arttırmak olurken bu amaca ulaşmak için üç öncelik belirlendi. Bunlardan birincisi bölgede turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üst yapılarının/alt yapılarının güçlendirilmesi, ikincisi bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, üçüncüsü ise mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi oldu. Toplam bütçesi 6 milyon TL olan programa toplam 36 başvuru geldi. 5 milyon TL bütçeye sahip İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile mesleki eğitim ve mesleki eğitim altyapısına destek veriyoruz. Bu programa ise 33 başvuru ulaştı. Bu yıl çağrısına çıktığımız ve 4 milyon bütçeli Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programında yer alan iki öncelik ile süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması amaçlanıyor. Bu programa da toplam 3 başvuru yapıldı. Projeler ön inceleme sonrasında bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilecek. Temmuz ayı sonunda da yönetim kurulu onayı ile birlikte nihai sonuçları açıklamayı planlıyoruz. Mali destek programlarımıza başvuru yapan paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”