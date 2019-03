2019 yılı Yeni İşim Girişim Programı'nın tanıtımı yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ortaklığında düzenlenen 2019 yılı Yeni İşim Girişim Eğitim Programı'nın lansmanı yapıldı.

2015 yılından bu yana Bölgedeki var olan girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla başlatılan Yeni İşim Girişim Programı'nın 4. Dönem lansmanı Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Çorlu Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirildi. Üç ilde düzenlenen tanıtım toplantılarına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Şengörür, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontaria Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, WatchX Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Girişim Evi Yöneticisi & Kıdemli Danışman Uraz Yekeler, üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Geniş katılımlarla gerçekleştirilen tanıtım toplantılarında konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Hayata dair meselelerde inovasyon yani yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen gençlerimizi 'Yeni İşim Girişim' programına davet ediyoruz. Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde girişimcilerimizin desteğini de alarak bu modülü hayata geçirip, gençlerimizin girişimci olmalarını ve Bölgemizde var olan girişimci sayı ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu minvalde fikirlerin hayata geçmesi için maddi, manevi, eğitim ve gerekli olan ne varsa siz öğrenci arkadaşlarımıza sunuyoruz. İlkini Edirne'de ikincisini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde açtığımız 'Girişim Evinin' üçüncüsünü inşallah Kırklareli Üniversitesinde açacağız. Bu 'Girişim Evleri'nin amacı toplantılar, etkinlikler ve Wake-Up'lar vasıtasıyla ile siz öğrencilerin girişimcilik ruhu ve fikirlerini geliştirerek sizlere farklı bakış açıları kazandırmak. Sizin gibi pek çok girişimcide sizlerin oturduğu bu sıralarda oturdu ve bazıları eğitim hayatlarına halen devam ediyor. Bizim sizden istediğimiz Wake Up ve Let's Up programlarına başvurmanız. Programa kabul edilirseniz her türlü ihtiyaçlarınız sayın Rektörlerimiz ve bizim desteğimiz ile karşılanacak. Sizden beklenen TEB ve TİM işbirliğinde düzenlenen programlarda fikirlerinizi ortaya koymanız ve fikrinizin bir prototipe dönüşmesini hedeflemeniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında başarılı girişimcilerden örnekler veren Genel Sekreter Şahin, "Sizlerin arasında başarılı girişimciler ve yatırımcılar çıkacağına inanıyorum. Bizler, sizleri girişimci yapıp bırakmıyoruz. İş verme ve iş bulabilme ile ilgili TEB ve TİM ile görüşerek girişimcilerimizi Türkiye'deki ve dünyadaki ekosisteme sokmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda girişimcilerimizi fuarlara götürerek onlara potansiyel müşteri buluyoruz. Biz sizlere güveniyor, yapabileceğinize inanıyoruz" dedi.

Tanıtım toplantılarında girişimcilik hikayesini katılımcılarla paylaşan WatchX Kurucu Ortağı Mustafa Tülü, ürettikleri Watch X adlı akıllı saatleri tanıtarak ürünün gelişim sürecini anlattı. Ardından TİM-TEB Girişim Evi Yöneticisi Uraz Yekeler, TEB-TİM Girişim Evleri ve girişimcilere sağladığı destekler hususunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. Ayrıca Yeni İşim Girişim Programının önceki dönem finalistleri, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

2015 yılından beri Trakya Bölgesi'ndeki girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmelerinin sağlayan Yeni İşim Girişim Eğitim ve Yarışma Programı'nın 2019 yılı başvuruları 03.03.2019 tarihine kadar devam edecek. Yenilikçi bir iş fikri olup hayata geçirmek ve ticarileştirme desteğinden faydalanmak isteyenler http://onkayit.trakyaka.org.tr adresinden başvurularını yapabilecek.