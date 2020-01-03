İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 yatırımda atılım yılı olacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.

Ş.'nin sermaye artışı sebebiyle olağanüstü toplandı.


Çerkezköy TSO Meclisi, geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. Genel Kurulu Toplantısında alınan sermaye artışı kararı üzerine olağanüstü toplandı. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen ‘Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. sermaye artışının görüşülmesi' gündem maddesi, oy birliği ile karara bağlandı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 2020'nin herkes için hayırlı olmasını dilerken yeni yılın iş dünyası için yatırımda atılım yılı olacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.