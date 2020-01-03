2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesi imzalandı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun ile Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Veteriner Hekim Oktay Öcal 2020 yılı için kulak küpesi uygulaması yetki devri sözleşmesine imza attılar. Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve tescili yönetmeliği kapsamında imzalanan sözleşme çerçevesinde, birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi, kayıt altına alınması ve düşen kulak küpelerinin takılması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağı açıklandı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, "Bu hizmetimizin üyelerimize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.