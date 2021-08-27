2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık çalışmaları izleme ve değerlendirme toplantıları

Tekirdağ'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık çalışmaları izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı ve Marmaraereğilisi ilçelerinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı hazırlık çalışmaları izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2021 LGS sonuçları da değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, toplantılar kapsamında okulları da ziyaret ederek, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıklarını yerinde inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.