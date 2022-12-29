2023 yılı tahmini bütçe: 25 milyon

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın Aralık ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Odanın 2023 yılı tahmini bütçesi 25 milyon 125 bin 266 TL olarak açıklandı.

Meclis Salonunda gerçekleşen toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başladı. Gündemin ikinci maddesinde yer alan 2022 Kasım ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanını ibrası görüşüldü. Madde oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi olan 02.04 personel giderleri faslına aktarım yapılması görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Hakem, bilirkişi ve eksper listelerinin onaylanmasını içeren gündemin dördüncü maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan 2023 yılı tahmini bütçenin görüşüldü. Gerçekleştirilen sunumda Odanın 2023 yılı tahmini bütçesinin 25 milyon 125 bin 266 TL olduğu açıklandı. Madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler bölümünde Meclis Üyeleri tarafından yöneltilen sorular, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan tarafından cevaplandı. Dilek ve temenniler bölümünün ardından, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Çetin ve Meclis Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan, yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk ve bol bereket getirmesi dileklerinde bulundu. Gerçekleşen yeni yıl tebriklerinin ardından meclis son buldu.