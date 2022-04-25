220 kiloluk iplik balyası üzerine düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'da bir tekstil firmasında tırın dorsesinden üzerine iplik balyası düşen işçi yaralandı.

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalıştığı sırada tırın kasasından yaklaşık 220 kilo ağırlığındaki iplik balyası Ö.K.'nin üzerine düştü. Yaralı işçi Ö.K. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, tedavisinin ardından taburcu oldu.