250 polis ile şok operasyon: 13 gözaltı

Tekirdağ'da 250 polis ile düzenlenen operasyonda çeşitli suçlara karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 farklı adrese 250 polisin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, yağma, genel güvenliği tehlikeye sokma suçunu işleyen 13 kişi gözaltına alındı.

Adresler cephaneliği aratmadı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, rulo halindeki halıların içerisine gizlenmiş 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 65 tabanca mermisi ile 134 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken, güvenlik güçleri zanlıların başka bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere soruşturmayı genişletti.