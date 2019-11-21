26 gündür aranan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 27 Ekim'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ikametinden geçtiğimiz 27 Ekim günü ayrılan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Şükrü Şen, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı günlerce yaptığı çalışmanın ardından Şerefli mevkiinde yer alan Şerefli Köprüsü yakınlarında ölü olarak bulundu. Şen'in cenazesi jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.