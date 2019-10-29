29 Ekim coşkulu kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Törenler, Hükümet Konağı'nda Muratlı Kaymakamlığında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. Ardından resepsiyon verildi. Programın ikinci etabı Muratlı Atatürk Stadyumu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekillerinin gönderdiği kutlama mesajları okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri ve Türk tarihinin en önemli devrimi olan Cumhuriyeti, ilanının 96. yılında kutlamanın onurunu, gururunu ve kıvancını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin ‘Ya İstiklal Ya Ölüm' parolasıyla ve hürriyet inancıyla gerçekleştirdiği ulusal kurtuluş mücadelesi ve ulusal zaferin bir sonucu ve ürünüdür. Bu bakımdan Cumhuriyet, ecdadımızın bugünkü nesillere mirası ve bizlerin de sonraki kuşaklara aktarması gereken kutsal bir emanettir. Cumhuriyet, devletin temel organlarının, yasama organı Meclisin ve yürütme organı hükümetin seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçimi ve dolayısıyla egemenliğin kaynağının millete ait olduğu devlet şekli demektir. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, egemenliğin hiçbir koşulda hiçbir şahıs, grup, zümre veya sınıfa ait olamayacağını vurgulamaktadır. Atatürk'ün ortaya koyduğu bu ilke, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Bütün bunların teminatı Cumhuriyet'tir” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün bağımsızlık, özgürlük ve Cumhuriyet üzerine söylediği sözleri anımsatan Kaymakam Demirayak “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla ve minnetle eğiliyoruz. Bu önemli günde cumhuriyetimizin ve değerlerinin sonsuza kadar yaşatılması dileğiyle sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Avcu, ‘Cumhuriyet Bayramı' adlı şiirini okudu. Şehit Metin Öztürk Okulu öğrencisi Sıla Demirci ise, Cumhuriyet konulu şiir yarışmasında birinci olan şiirini okudu. Cumhuriyetin 96. yılı yarışmalarında resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler Ceren Çoban, Sıla Demirci ve Kader Ekinci ile afiş yarışması birincisi Berrin Bulut'a ödülleri takdim edildi.

Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Cumhuriyet.. Sonsuza Dek' isimli gösteri sahne aldı. Kutlama törenine katılan okullar ve diğer kurumlarca tören geçidi ile program sona erdi.

Öte yandan, akşam saat 19.00'da İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Atatürk Stadyumu'na kadar Fener alayı yapılacak ve ardından Cem Belevi konseri sahne alacak.