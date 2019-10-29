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29 Ekim heyecanı Tekirdağ'da başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Muratlı ilçesinde törenler düzenlendi. Vergi Dairesi önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşü ile programın startı verildi.


Kalabalık halk kitlesi Hürriyet Meydanı'nda toplandı. Atatürk büstüne sırasıyla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm daire amirlerinin meydanda hazır bulunduğu görüldü.


Öte yandan, etkinlikler kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayarak, resepsiyonun ardından saat 10.00'da Atatürk Stadyumundaki program ile sürecek.

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