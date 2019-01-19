3 ayrı inşaattan çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 ayrı apartman inşaatından çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Sümbül Sokak'ta inşaat halindeki bir apartmana giren hırsız, 11 daireden 6 takım banyo bataryası ile 22 adet kollektör çaldığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 bin liralık maddi zararın meydana geldiği ifade edildi.

Diğer iki ayrı inşaattan da kollektör ve banyo bataryalarının çalındığı öğrenildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.