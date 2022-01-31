3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde düzenlenen '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Tekirdağ Bilardo İl Temsilciliği 2021-2022 faaliyet programında yer alan '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' Çorlu'da bir bilardo salonunda gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadele sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Dereceye giren sporculardan Metin Öcal'ın 3'üncülük kupasını Tekirdağ Bilardo Eski İl Temsilcisi Kadir Bayar, Türker Gündoğan'ın 3'üncülük kupasını Tekirdağ Bilardo İl Temsilcisi Süleyman Bahçekapılı, 2'nciliği elde eden Ali Öztürk' ün kupasını Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkerim Kasap ve müsabakayı 1'incilik ile tamamlayan Sezgin Adıgüzel'in kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce '3 Bant Bilardo İl Birinciliği Müsabakalarında' mücadele verip dereceye giren sporcular tebrik edildi.