3 bin kutu kandil simidi dağıtıldı

Yapılan açıklamada, toplamda 3 bin kutu kandil simidi dağıtımının gün boyu devam ettiği ifade edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sahil Hizmet Binası ve Evlendirme Dairesi ile Zabıta Müdürlüğünün bulunduğu hizmet binalarında işlemlerini yaptıran vatandaşlar da kandil simidi ikramı ile ağırlandı.

Kapı kapı dolaşan ekiplerden kandil simidi sürprizi

Ayrıca Çevreci Mutlu Kart projesi kapsamında Süleymanpaşa'yı kapı kapı gezen ekipler ile her gün 800 kişiye sıcak yemek ulaştıran Dost Eli Aşevi ekipleri, vatandaşlara kandil simitlerini takdim etti. Engelsiz Taksi hizmetinden yararlanan vatandaşlar da unutulmadı. Evlerinden alınarak diledikleri noktalara ulaştırılan engelli vatandaşlara ekipler kandil simidi ikram ederek kandillerini kutladı. Ayrıca esnafları da ziyaret eden ekipler, kandil simitlerini Süleymanpaşa esnafı ile de paylaştı.

“Bir geleneği yaşatıyoruz”

Her kandilde bir gelenek haline gelen uygulamayı değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Vatandaşlarımıza her şekilde ulaşmak bizim için çok önemli. Regaip Kandili de bizim inancımız ve kültürümüzde önemli bir yere sahip. Yarım elma, gönül alma anlamında, bir geleneği yaşatmak amacıyla vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kutsal ve özel günlerde hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, uygulamadan ötürü başta Başkan Eşkinat olmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerini kutlayarak teşekkür etti.