3 gün uykusuz aradığı pullukları okul bahçesinde buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftçi, çalınan pulluklarını bulmak için uyku uyamadı. Malının peşine düşen çiftçi 3 gün sonra ikili pulluğu okul bahçesinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Esendik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mustafa Çakıcı'nın evinin bahçesinden pulluk adı verilen tarım aleti çalındı. Malını bulmak için uykuyu bile gözden çıkaran Çakıcı, kendisine ait ikili pullukları, ilçe merkezindeki eski bir okulun bahçesinde buldu.

Mustafa Çakıcı, bahçesinden pullukları alan kişiyi tespit ettiğini iddia ederek, jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili konuşan Çakıcı, pulluklarını bulmak için 3 gün 3 gece uykusuz kaldığını ve takibi sonucu tarım aletine ulaştığını ifade etti.