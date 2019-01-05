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3 yaşındaki bebek çıkan yangında yaralandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi’nde yangın meydana geldi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki bir evde yangın meydana geldi. Mumdan çıktığı düşünülen yangında 3 yaşındaki bebek Serdal Ünlü yaralandı. Yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, 3 yaşındaki bebek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilen bebek Serdal ünlü Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Yanık ünitesinin bulunmaması sebebiyle başka bir hastaneye sevk edildi.

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