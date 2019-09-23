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300 dönümlük mera yangında kül oldu

Tekirdağ’da çıkan yangında 300 dönümlük mera kül oldu.

Tekirdağ'da çıkan yangında 300 dönümlük mera kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, Kapaklı ilçesi Karlı Mahallesi'nde mera alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında 300 dönümlük alan kül oldu. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, alanın kısa sürede tekrar tarıma kazandırılması için çalışma gerçekleştirileceğini söyledi.


Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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